Marmara Üniversitesi öğrencilerinden 'Külliye' tepkisi

Marmara Üniversitesi rektörü Erol Özvar, geçtiğimiz gün üniversite kampüslerinin şu an Maltepe'de inşaatı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne taşınacağını söyledi.

Taşınma gündemine Marmara Üniversitesi öğrencileri, "Marmara Külliyeye Boyun Eğmez" diyerek tepki gösterdi.

Marmara Üniversitesi öğrencileri taşınma kararına tepkisini böyle dile getirdi

Öğrencilerden tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:



MARMARA KÜLLİYEYE BOYUN EĞMEZ!



Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteyi 2023 yılında Maltepe’de inşaatı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne taşımayı hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ise Üniversite bünyesinde "İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuş, rektörün merkezin yönetim kuruluna üniversite dışından istediği kişileri atayabileceği bir düzenleme yapılmıştı.



Alınan bu kararlar; her fırsatta insanlığın aydınlanma birikimine, laik ve bilimsel eğitime saldırarak "dindar ve kindar bir nesil" yaratmaya çalışanların üniversitemizde kurumsallaşma ve üniversitelerin kuşaktan kuşağa oluşmuş değerlerinin içinin boşaltılma çabasıdır.

Ayrıca Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nde gördüğümüz gibi şehir merkezinde öğrencilerin ulaşım, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan kampüsler öğrencilerin elinden alınarak rant uğruna sermayeye peşkeş çekilmektedir.

Yıllardır sistematik bir şekilde taşınmaya maruz bırakılarak Haydarpaşa gibi tarihi binalarından çıkartılan Marmara Üniversitesi öğrencileri şimdi de şehrin uzak bir kenarına, inşaatına başlanan külliyeye hapsedilmek istenmektedir.

Külliyeye taşınılması durumunda on binlerce öğrenci kültür-sanat faaliyetlerinden ve sosyal alanlardan uzaklaştırılacak, öğrencilerin birlikte üretip sosyalleşmesi kısıtlanacaktır.



Ancak eşitsizlik ve haksızlıkları meşrulaştırmak için dinselleşme ve piyasacılık ile üstü örtülmeye çalışılan gerçekler, biz üniversitelilerin yaşamında her geçen gün balçıkla sıvanamayacak kadar yakıcılığını arttırmaktadır.



Bizleri tüm bu geçmiş taşınma süreçlerinde, inşaatı tamamlanmamış, tamamlansa bile AVM'den devşirme, eğitim için yetersiz binalarda ders görmeye mecbur bırakanlar, üniversiteye gelir gelmez borçlandıran ve geçim sıkıntısı yüzünden çok düşük ücretlere çalışmak zorunda bırakanlar, şehir merkezlerinden uzaklaştırarak tarikat yurtlarına mahkum edenler, açılan ihaleler ile yüksek kantin fiyatlarına, uzun yemekhane kuyruklarına, pahalı ders kitaplarına mecbur bırakanlar, gerici zihniyetleri ile kadın ve bilim düşmanlığını yaymaya çalışanlar, laboratuvarı ve kütüphanesi olmayan ama mescidi olan külliyelere hapsetmeye çalışanlar!



Bilsinler ki ,

Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak; üniversite üzerinde hiçbir meşruiyeti olmayan bir kişinin sözde yeni kampüsümüze adının verilmesini ve onun temsil ettiği siyasi ideolojiyle özdeşleşen külliye kelimesini reddediyoruz.



Kampüslerimize sermaye sahiplerinin göz diktiğini biliyoruz. Marmara Üniversitesi faşist ve cihatçı çetelerin, üniversitemizi yağmalayan, bizleri ucuz iş gücü fabrikası olarak gören sermaye sahiplerinin değil, aydınlık bir ülkeyi kuracak olan hukukçuların, sanatçıların ve bilim insanlarının üniversitesidir.



Bütün sıra arkadaşlarımızı talana ve karanlığa karşı birlikte hareket etmeye, kampüsümüzü savunmaya çağrıyoruz!



BURADAYIZ BOYUN EĞMİYORUZ!