Mahkeme Selçuk Mızraklı'nın kayyum iptali başvurusunu reddetti

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yaptığı iptal başvurusunu reddetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın kayyum atanarak görevden uzaklaştırılması işleminin iptali için Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması 14 Eylül Pazartesi günü görülmüştü.

Mahkeme 14 Eylül’de görülen duruşmada kararını açıklamamış ve daha sonra Mızraklı’nın avukatlarına yazılı olarak tebliğ edeceğini duyurmuştu.

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, tutuklu Selçuk Mızraklı’ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezasına karşı temyiz talebinin esastan reddedilmesini ve cezanın onanmasını istedi.

Mızraklı’nın avukatları, temyiz başvurusunda Yargıtay’ın duruşmalı olarak kararı incelemesi talebinde bulunmuştu. Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi tarafından incelenecek temyiz talebi için mütalaasını sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, sanık hakkında belirlenen cezanın süresi itibariyle yasal koşulları oluşmadığından avukatlarının duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilmesini istedi.