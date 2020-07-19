Madenler için patronlara verilecek ‘hibe’ ne anlama geliyor? ‘Hiçbir denetim yok, paraların nereye gideceği belli değil’

Patronların rahatı için “az tehlikeli” olarak tanımlanan iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması kararını 2,5 yıl daha erteleyen AKP, şimdi ise AB rojesi kapsamında maden işçilerinin “sağlığını” düşündüğünü iddia eden bir açıklama yaptı.

Soma Katliamı’ndan bu yana madenlerde çalışan işçilerin koşullarının düzeltilmesi için gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmayan AKP, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında yeraltı kömür ve metal madeni patronlarına 24 ay boyunca hibe desteği vereceğini duyurdu, toplam miktarın 17,5 milyon avro olduğunu açıkladı.

'Bu miktar gerçekten işçiler için mi kullanılacak?'

Söz konusu karara ilişkin soL’a açıklamada bulunan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Miktar olarak destek büyük görünüyor ama bu gerçekten işçi sınıfının sağlığı için, çalışma ortamının iyileştirilmesi için mi kullanılacak, orası soru işareti” dedi.

'Madenlerdeki durum ortada, yeterli önlem alınmıyor'

Madenlerdeki durumun ortada olduğunu, gerekli iş güvenliği malzemelerinin temin edilmediğini, yeterli önlemlerin alınmadığını vurgulayan Çetin, “Benzer destekler hâlâ yapılıyor ama bu konuda hiçbir denetim yok. Denetim yapılması lâzım, takip edilmesi lâzım. Hiçbir denetim yok, paraların nereye gideceği belli değil” diye konuştu.

'Salgın günlerinde üretim zorlaması devam etti'

Salgın günlerinde üretim zorlamasının devam ettiğini, madencilerin zor koşullarda, hayati tehlikeyle çalıştırıldığını vurgulayan Çetin, “Her yıl yaşanan iş cinayetlerinde birçok maden emekçisi hayatını kaybediyor, tablo ortadayken alınmayan önlemlerin sorumluları da belli” ifadesini kullandı.