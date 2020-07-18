AKP'den maden patronlarına destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında kömür ve metal madeni patronlarına 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi

AKP'nin patronlara desteği sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında" yeraltı kömür ve metal madeni patronlarına 24 ay boyunca hibe desteği verecek.

AA'nın haberine göre, Bakanlıktan "iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla" yapıldığı söylenen açıklamada, Türkiye ve AB tarafından finanse edilen projenin 17,5 milyon Avro bütçeli olduğu belirtildi.

Açıklamada hibe deteği ile mevzuatta yer alan "yeraltında zehirli ve patlayıcı gazların takibi, su baskınlarına karşı kontrol sondajı yapılması, ocak girişlerinde bağımsız iki farklı giriş çıkış sağlanması, mekanik havalandırma sistemi kurulması" gibi bazı önlemlerin de alınacağı öne sürüldü.

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