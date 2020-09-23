Maden şirketinin açtığı sondaj kuyularından siyanürlü su sızıyor: Hayvanlar telef oldu

Samsun’a bağlı Kavak ve Havza Şahin Dağları’nda altın arama çalışmaları kapsamında sondaj bölgelerine ulaşım için binlerce ağaç kesen Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye uzantısı TÜPRAG Metal Madencilik’in açtığı sondaj kuyularından çıkan siyanürlü suyun Mert Irmağı’na sızması nedeniyle 30’a yakın tavuk ve ördek telef oldu.

Diyekonuştu haber sitesinde yayımlanan habere göre yörede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Sarı, 30’a yakın tavuk ve ördeğinin siyanürlü su içtiği için öldüğünü iddia etti.

'Sondaj kuyularından birinde artezyen çıkmış'

Sarı, "Önce anlam verememiştim ama sonrasında bölgede maden şirketinin açtığı sondaj kuyusundan çıkan su nedeniyle hayvanlarımın öldüğünü anladım. Maden şirketinin burada açtığı sondaj kuyularından birinde artezyen çıkmış. Bölgedeki vatandaşlar, çıkan suyu köyün içme suyu hattına bağlamak istemişler ancak şirket yetkilileri ‘suyun içilmez raporu olduğunu’ ve ‘içinde ağır metal olduğunu’ belirterek suyun içme kanalına bağlanamayacağını söylemişler. Sonra da sondaj kuyusundaki suyun oldukça azaldığını öğrendik. Yani bu açıkçası suyun yolunu bularak Mert Irmağı’na aktığını gösteriyor" dedi.

Samsun Kavak-Havza Şahin Dağları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Av. İlhan Ayrancı da şunları söyledi:

"Burada kullanılacak siyanürün havaya, akarsu yataklarına karışacağını, oradan da Mert Irmağı’na ulaşarak Samsun’un içerisinden geçip Karadeniz’e döküleceğini hep söyledik. Malesef yaşanan bu hayvan ölümleri, söylemlerimizi doğrulamaktadır. Şahin Dağları zehirlenmiştir. Zehirlenmeye de devam etmektedir. Altın madeni daha işlemeye başlamadan bölgeyi zehirlemeye, hayvan ölümleri yaşanmaya başladı. Yetkililerin bu duruma el atmasını, Şahin Dağları’nda yaşanan katliama ‘dur’ demelerini bekliyoruz. Orman yok ediliyor. Siyanür, zehir olup bölgeye yağacak. Bu topraklar bize ait. Samsun’un akciğerlerini bu şirkete teslim etmeyeceğiz. Şahin Dağları ile ilgili mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Her türlü hukuki mücadelemizi vereceğiz."

'Halka yalan söyleniyor'

Geçtiğimiz günlerde Ayrancı, Şahin Dağlarında yapılan sondajlarda şirketin aradığı altını bulduğunu açıklamıştı. Ayrancı, ara verilen sondaj çalışmalarına 2021’de devam edileceğini belirterek şöyle konuşmuştu:

"Şirket sondaj çalışmaları kapsamında binlerce ağacı kesti ve önümüzdeki dönemde de kesmeye devam edecek. Edindiğimiz bilgilere göre, sondaj çalışmalarına ara verilmiş. ‘Bir şey çıkmadı, o yüzden ara veriyoruz’ diyerek halka yalan söylüyor şirket. Şahin Dağları’nda altın bulunmuştur. Şu ana kadar açılan 8 sondaj kuyusunun 6’sında altın bulunduğunu öğrendik. Şahin Dağları’nda toplam 462 sondaj kuyusu açılacak. Yani açılacak sondaj kuyularının 40’ta biri bile bitmedi. Kanadalı şirketin, bölgede çalışma yapacağı 3 yılı aşkın bir süre var."

'BES için kullanılacak' iddiası

Bu arada, Şahin Dağları’nda Tüprag’ın 11 bin 758 hektar alan altın aramak için aldığı 6 ayrı ruhsatla yol açma çalışmalarında kesilen binlerce ağaç ve diğer atıkların halkın tepkisine rağmen Oltan ve Köleoğlu’nun Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası’na kurduğu Biyokütle Enerji Santrali'nde (BES) yakıt olarak kullanılacağı iddia edildi.

Samsun’da Şahin Dağları dışında, biri Vezirköprü ilçesinde, ikisi merkez ilçede 3 adet maden arama sahası daha 18 Eylül'de ihaleye çıkarıldı. Üç madene ait ihaleleri, 100.000,00 TL teklifle Çalık Holding iştiraklerinden Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 110.000,00 TL teklifle Yıldırım Holding iştiraklerinden Yılkrom Maden ve Enerji Yatırım Ticaret Anonim Şirketi kazandı.