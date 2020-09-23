Macron: Türkiye ile diyaloğa hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'na video mesajla katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Doğu Akdeniz'de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini" dile getirdi.

Macron şunları söyledi:

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Hakaretler etkili değil. Tüm bu sözler ve eylemlerin, devletlerin arasındaki sorumluluğa dayalı ilişkilerde yeri yok. Biz, Avrupalılar, diyaloğa hazırız."

Fransa Cumhurbaşkanı, "müttefikler ile uluslararası hukuka saygı göstererek ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini" savunarak, bu prensiplerin müzakereye açık olmadığını söyledi.