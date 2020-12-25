Lukaşenko: Bir grup teröristi yakaladık, yılbaşımızı mahvedeceklerdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalif Nikolay Avruhoviç'in himayesinde olduğunu belirttiği bir grup "teröristin" yakalandığını belirterek bunların ülkeye Ukrayna üzerinden "tonlarca" silah sokmaya çalıştığını ve saldırı hazırlığında olduklarını söyledi.

Lukaşenko "Alçaklar. Şimdi onların tüm kanallarını açığa çıkardık. Eğer arkadaşlarımız, ki hepsine derhal devlet ödülü verilmesini emrettim, onları yakalamasaydı yılbaşımızı mahvedeceklerdi" diye konuştu.

Sputnik'in haberine göre grubun daha önce Grodna bölgesinde birkaç saldırı düzenlediği, polis merkezini kundakladığı ve bir otomobili havaya uçurduğu belirtilmişti. Avtuhoviç dahil 8 grup üyesinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

"Herkes, 'Keşke ülkemiz seçimler öncesinde olduğu hale dönse, keşke o ülkede yaşasak' diyor" diyen Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı: "Hayır, artık o ülke olmayacak ve gerek de yok. Daha iyi olacağız. Bundan eminim. Belaruslular salak insanlar değil, bu dönemi aşacak ve neler kaybettiğimizi değil, neler kaybedebileceğimizi ve elimizde nelerle kalacağımızı anlayacak.