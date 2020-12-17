Putin: Belarus'taki eylemlerin arkasında dış güçler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'taki protestoların ülke dışından kışkırtıldığını ve ülkenin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yeni bir anayasa yürürlüğe girdikten sonra istifa etmeyi kabul ettiğini ekledi.

Yıl sonu basın toplantısının bir parçası olarak gazetecilerden sorular alan Putin, Belarus'taki muhalefetin “dış güçler tarafından desteklendiğini” iddia etti. Yurt dışından zorla getirilen değişimden iyi bir şey çıkmayacağını da sözlerine ekledi.

Putin, Belarus vatandaşlarına Lukaşenko'nun yeni bir ulusal anayasa üzerinde çalışmaya başladığını hatırlattı. Belarus lideri daha önce, belge anayasa onaylandığında görevi bırakmayı taahhüt etmiş ve bundan önce iktidarı devretmesinin "felaket" olacağını söylemişti.

Aralık ayının başında NATO destekli lobi grubu Atlantik Konseyi ile konuşan Svetlana Tihanovskaya hareketi samimiyetsiz bularak reddetti. "Lukaşenko'nun kendi isteğiyle istifa edeceğini sanmıyorum" diyen Tihanovskaya, "Lukaşenko, yeni anayasadan söz ederek, iktidarda kalmasını haklı çıkarmak için kendine zaman kazanmaya çalışıyor. Verdiği tüm sözler sahte. Retorik, Batı'yı aldatmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko'nun ülkenin devlet başkanlığı seçimlerinde zaferini ilan etmesi ve görevde altıncı dönemine başlamasının ardından, Ağustos ayından bu yana Belarus'ta on binlerce kişi sokaklara çıktı.