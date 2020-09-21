Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Kabine krizinde ufukta çözüm görünmüyor

Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamadan sonra hükümetin istifasının ardından yeni kabine kurulamadı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn bugün yaptığı açıklamada ülkede hükümetin kurulması konusunda kriz yaşandığını belirterek, mezhep kotasının kaldırılması önerisini yineledi. Avn “Ufukta bir çözüm görünmüyor” dedi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Mustafa Edib ise tüm partilere kabinenin kurulabilmesi için işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Eski başbakanlardan Saad Hariri’nin desteklediği Sünni Başbakan Mustafa Edib “Lübnan’ın benzeri görülmemiş krizlerle zaman kaybetme lüksü bulunmuyor” dedi ve hükümetin kurulmasının daha fazla geciktirilmesinin mevcut krizleri daha da kötüleştireceğini söyledi.

Ülkede Şii partiler Hizbullah ve Emel Hareketi’nin yeni kabinede Maliye Bakanlığı dahil olmak üzere uzun bir süredir ellerinde tuttukları bazı bakanlıkları talep ettikleri, Mustafa Edib'in ise kabineyi geleneksel bakanlık dağılımını bozarak kurmak istediği belirtiliyor.

Lübnan’daki mevcut sisteme göre ülkenin Cumhurbaşkanının Maruni Hıristiyan, Başbakanının Sünni Müslüman, parlamento başkanınınsa Şii Müslüman olması gerekiyor.