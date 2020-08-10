'Lozan'ın bir maddesini çöpe attık, darısı diğerlerine' diyen Bergama ilçe eğitim müdürü hakkında soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Ayasofya’nın cami statüsüne geçirilmesinin ardından tartışmalara neden olan bir paylaşımda bulunan Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi verdi.

Beko verdiği önergede; “İzmir ili Bergama İlçesi Milli Eğitim Müdürünün Cumhuriyet’e ve değerlerine yönelik açık saldırıları sürmektedir. Son olarak Lozan Antlaşması ile ilgili çirkin ve kabul edilemez ifadeleri kamuoyunun gündemine yansımıştır. Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürünün açıkça suç teşkil eden bu açıklamaları nedeniyle bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa bu durumun sebebi nedir? ” diye sordu.

Beko önergesinde ayrıca, “Uzun süredir aynı yönde devam eden açıklamaları nedeniyle bu kişiye daha önce ceza verilmiş midir? Verilmiş ise bu kişi nasıl hâlâ aynı görevde kalabilmektedir? Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü, Türkiye Cumhuriyetinin Milli Eğitim Bakanlığının bir memuru mudur yoksa Siyasi iktidarın bir temsilcisi midir?" sorularını sordu.

Ne olmuştu?

İzmir Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Ayasofya'nın cami olarak açılışının yapıldığı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Pek fazla Cuma mesajı atmam. Ama bu Cuma başka Cuma. Bu milletin bu minareler gibi dimdik ayakları üzerinde dikilmesi iradesi gösterdiğinin sembolik ifadesidir Ayasofya’daki Cuma. Bize dayatılan Lozan kilidinin bir maddesini daha çöpe attık. Darısı diğer maddelerin… Hutbeler devletin bağımsızlığının ifadesidir. Kölelere Cuma farz değildir. Cuma özgür birey ve toplumlar içindir. İşte bu yüzden bu Cuma başka Cuma. Mübarek ve daim olsun."