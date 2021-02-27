Liselilerden Milli Eğitim Bakanı'na istifa çağrısı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak duyurduğu 1 Mart'a ilişkin yeni bir erteleme geldi. Ülke genelindeki tüm valilikler tarafından üst üste yapılan açıklamalarda, yüz yüze eğitim için 1 Mart'ta yapılacak bakanlar toplantısının bekleneceği belirtildi.

1 Mart’ta hiçbir önlem alınmadan başlanması planlanan lise sınavlarının son anda yapılan bir değişiklikle tekrar ertelenmesi ve yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağına dair net tarihin belirsiz bırakılması üzerine Solcu Liseliler bir açıklama yayımlayarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve sorumluların istifasını istedi.

'Patron Ziya Selçuk ve yöneticileri istifa edin!'

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

MEB’in değiştirdiği karar sayısını öğrencilerin takip etmesi imkânsız. Biz bu açıklamayı yaparken, yeni bir genelge okulların pazar günü açacağını ilan etmiş olabilir.

Bu sebeple sabit tek talebimizi yüksek sesle tekrar dile getiriyoruz: İSTİFA EDİN!

Pandeminin başından beri MEB'in en son dert ettiği şey eğitim hakkımız oldu. Uzaktan eğitim adı altında yoksul öğrenciler eğitimsizliğe mahkûm bırakılırken özel okulların kapıları parası olanlar için her zaman açıktı.

Günlerdir biz öğrencilerin sağlık kaygısıyla haklı taleplerimizi görmezden gelip 1 Mart'ta bizi zorla neredeyse bir senedir plansızlığınızdan dolayı kapalı ve bugün hala riskli olan okullarımızda yoksul öğrencilerin ulaşamadığı 'eğitiminizin' sınavına sokmakta ısrarcı oldunuz.

Şimdi de öğreniyoruz ki öğrencilerin haklı taleplerinin aksine sınavlarda ısrarcı olan MEB, plansızlığı ve umursamazlığından dolayı okullarda basit önlemler için dahi düzgün bir hazırlık yapamadığından yüz yüze eğitim bir kez daha erteleniyor.

İllerdeki duruma göre açacağız dedikleri yerlerde günlerdir AKP kongreler düzenliyor, davul zurna ile kutlamalar yapıyor. Tekrar ediyoruz, bütünüyle inandırıcılığı, samimiyeti kalmamış patron Ziya Selçuk ve yöneticileri derhal istifa etmelidir.

Bizi daha fazla belirsizliğe sürükleyemezsiniz, bu yaşatılanları liseli öğrenciler unutmayacak!

#İstifaEtZiya