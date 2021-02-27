1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime yine erteleme!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak duyurduğu 1 Mart'a ilişkin yeni bir erteleme geldi.

Ülke genelindeki tüm valilikler tarafından üst üste yapılan açıklamalarda, yüz yüze eğitim için 1 Mart'ta yapılacak bakanlar toplantısının bekleneceği ifade edildi.

İlk olarak İstanbul ve Ankara Valilikleri tarafından yapılan açılama daha sonra birçok il valiliği tarafından aynen yayımlandı.

Buna göre alınacak karara göre 2 Mart'ta yeni düzenleme ve yüz yüze eğitime ilişkin karar belli olacak.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat'tan bu yana uygulanan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim bazlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi) devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimiz içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır."

Neden hazırlık yapılmadı?

Uzun süre önce duyurulan 1 Mart'ta yüz yüze eğitim konusunda şimdiye kadar neden gerekli hazırlıkların yapılmadığı, son anda "önce bir bakanlar toplantısı sonuçlansın" denildiği bilinmiyor.

Salgının başından bu yana gerekli önlemleri alıp okulları açmak yerine milyonlarca öğrencinin eğitim hakkını elinden alan Bakanlığa ve iktidara tepki büyük.

Atılan bu son adımın da salgının başından bu yana devam eden plansızlığın ve eğitim hakkı gaspının bir parçası olduğu ifade ediliyor.