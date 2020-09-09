Letonya dünya hokey şampiyonasında Belarus'u istemiyor

Letonya hükümeti Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’na (IIHF) bir mektup göndererek, 2021 buz hokeyi dünya şampiyonasını, Belarus yerine bir başka ülkeyle birlikte düzenleme talebini iletti.

TASS ajansının haberine göre, Ağustos ayında Letonya Başbakanı Arturs Karins ülkesinin Belarus’taki gergin siyasi durum nedeniyle, başka bir ülkeyle birlikte düzenleme ihtimali üzerine IIHF ile görüşmelere başlayacağını açıklamıştı.

IIHF’ye gönderilen mektupta, ‘‘Letonya hükümeti 2021 buz hokeyi dünya şampiyonasının ev sahipliğinin başka bir ülkeye verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Belarus’taki durumun değişmemesi ve IIHF’nin gerekli kararları almaması halinde, Letonya hükümeti 2021 dünya hokey şampiyonasının düzenlenmesine ilişkin verdiği güvencelerin iptalini istemektedir’’ ifadesi yer aldı.

Letonya Hokey Federasyonu ise hükümetin bu adımına karşın, sporun siyasetle ilişkilendirilmemesini istedi. Federasyon başkanı Aigars Kalvitis, şampiyonayı düzenlemeyi reddetme kararının, IIHF’nin güvenini kaybetmek anlamına geleceğini söyleyerek, IIHF’nin hızlı bir karar almasının beklenmediğini çünkü şampiyonanın gerçekleştirilmesi ile ilgili nihai karar tarihinin Ocak ayı sonu olduğunu belirtti.

Belarus Hokey Federasyonu, Riga ve Minsk şehirlerinde 21 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonayı, gerekmesi halinde tek başına düzenleyebileceğini ilan etmişti.