La Liga Başkanı: Messi'nin ayrılığına hazırız

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'da oynayan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin İspanya'dan ayrılma ihtimaline ilişkin konuştu.

Tebas, "Messi'nin La Liga'da kalmasını tercih ederiz ama Ronaldo ve Neymar ayrıldı ve herhangi bir fark görmedik. Hazırız" açıklamasında bulundu.

Tebas, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki futbolcunun ayrılık durumunda gideceği takımın Manchester City olacağını belirtti.

Messi, 13 yaşında katıldığı Barcelona'dan geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılmak istemiş ancak 700 milyon avroluk serbest kalma maddesi nedeniyle takımda kalmıştı. Arjantinli yıldız daha sonra Ekim ayında istifa eden kulüp başkanı Josep Maria Bartomeou ile anlaşmazlığa düşmüştü.