Kuzey Kıbrıs'ta hükümet kurulamadı

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, görevi iade etti.

Tatar konuya ilişkin yaptığı konuşmada, üzgün olduğunu ifade ederek, hükümetin en kısa sürede kurulması yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi.

Tatar, "Meclis ve milletvekilleri halka hizmet için vardır. Bana göre, şu anda bir hükümet kurulabilmesi için bir zemin vardı. Neden kurulamadığının değerlendirmesini herkes bilahare yapacaktır" dedi.

Tatar, bugün bir değerlendirme yapacağını ve sürecin nasıl yürütüleceği konusunda karar vereceğini belirtti.

Saner de Meclis'te temsil edilen tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak herhangi bir çoğunluğa ulaşacak sayıyı bulamadıkları için görevi iade ettiklerini söyledi.

Tatar'ın, yeni hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermesi bekleniyor.