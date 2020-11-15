Kuzey Kıbrıs’ta protesto: Erdoğan elini yakamızdan çek

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs ziyareti Lefkoşa’da “Onlar mangala, biz alana” sloganıyla düzenlenen eylemle protesto ediliyor.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamada bir kısmı açılan Maraş’ta “piknik” yapma fikrini ortaya atmıştı. Erdoğan’ın bugün Maraş’ı MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs’ta çok sayıda siyasi parti, sendika ve dernek tarafından “Onlar mangala, biz alana” sloganıyla halk Lefkoşa Pronto Çemberi’nde toplanmaya çağrıldı. Eylemciler buradan Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne yürüyecek.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre hakkında yasaklanma girişiminde bulunulduğu açıklanan “Onlar Mangala, Biz Alana” eylemi, planlandığı gibi saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Pronto Çemberi'nde başladı.

"Emek, Demokrasi, İrade”, “Acıların üstünde piknik olmaz”, “Müdahale, kriz, pandeminin mağduru biz emekçileriz! Türkiyeli-Kıbrıslı değil kardeşiz!” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler Maraş'ın açılma yöntemini, seçimlere yapılan müdahaleleri ve "Türkiyeli - Kıbrıslı" ayrımı yapanları eleştiriyor.

Eylemde “Bu memleket bizim biz yönetelim”, “Gün gelecek devran dönecek faşistler halka hesap verecek”, “Erdoğan elini yakamızdan çek” sloganları atıldı.

Pronto çemberinden başlayan yürüyüşte eylemcileri polis barikatı karşıladı. Yürüyüş sırasında "Ankara elini yakamızdan çek" sloganları dikkat çekti. Burada ortak hazırlanan yazılı açıklamayı okuyan Abdullah Korkmazhan, seçime müdahale vurgusu yaparak ülkede yaşanan her türlü krizin halkın üzerinde yarattığı baskıya işaret etti.