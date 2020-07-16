Kültür Bakanlığı ve Diyanet arasında Ayasofya işbirliği protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya'ya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, Ayasofya'daki din hizmetleri Diyanet tarafından, koruma faaliyetleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Tapu binası Kültür Bakanlığı'na devredildi

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. İkona ve kilise eşyaları koleksiyonu gibi değerleri orada sergilemeye başlayacağız, bunun da müjdesini vermek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

'Kimse yargının aldığı kararın üzerinde değildir'

Danıştay'ın aldığı karara değinen Ersoy, ''Danıştay 10'uncu dairesinin aldığı karar ve ilgili kararname neticesinde Ayasofya yeniden ibadete açılmış bulunmaktadır. Bu süreçte herkesin fikirlerini belirtmesi elbette normaldir. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı bu kararın üstünde değildir'' ifadelerini sarf etti.

Ersoy, restorasyon bütçelerinin birkaç katına çıkarıldığını da söyledi.

İmza töreninde konuşan diğer bir isim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise ''Bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Biz nitelikli, kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız'' sözlerini sarf etti.