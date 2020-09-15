Küba’dan IADB'nin başına Trump’ın danışmanının getirilmesine tepki

Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası’nın (IADB) başkanlığına kurulduğu yıldan beri ilk kez bir ABD’li getirildi. Üstelik bankanın başkanlığına seçilen kişi ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve ABD’nin Küba düşmanı politikalarının savunucusu olan Mauricio Claver-Carone.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, IADB’nin başkanlığına ABD’li bir adayın dayatılmasını “saldırgan ve kabul edilemez bir karar” olarak niteledi.

Telesur’un haberine göre Trump’ın danışmanlarından biri olan Mauricio Claver-Carone, ABD’nin Küba karşıtı politikasının en gerici memurlarından biri.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, karara Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Rodriguez bankanın başkanı olarak daha uygunsuz birinin bulunmasının çok zor olduğunu dile getirdi.

Claver-Carone’nin Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası başkanlığı görevini 1 Ekim’de bankanın mevcut başkanı Kolombiyalı Luis Moreno’dan devralması bekleniyor.

Rodriguez, Claver-Carone’nin başkanlığının ABD’nin Latin Amerika topraklarına nüfuz gündemini dayatmaya çalışarak bölgeyi böleceğini söyledi.

61 yıl önce kurulan Washington DC merkezli bankada yazılı bir kural olmasa da başkanlar şimdiye dek Latin Amerika ülkelerinden seçiliyor, bankanın başkan yardımcısı ise ABD vatandaşı oluyordu. ABD Başkanı Trump’ın özel danışmanının bankanın başkanlığına aday gösterilmesiyle bu gelenek bozulmuş oldu.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez yaptığı açıklamada “Bankanın mali yardımı Latin Amerika’da pandemi sonrası krizin aşılmasında önemli bir unsurdu. Ama Claver-Carone’nin başkanlığında pek destek beklentimiz olamaz” dedi.