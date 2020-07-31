Küba, Venezuela ve Nikaragua liderleri arasında çevrimiçi toplantı

Küba, Venezuela ve Nikaragua Cumhurbaşkanları, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Nicolás Maduro Moros ve Daniel Ortega Saavedra, Perşembe günü Sao Paulo Forumunun 30. yıldönümü vesilesiyle çevrimiçi liderler zirvesi düzenledi. Sao Paulo Forumu Latin Amerika'daki siyasal hareketleri kıta ölçeğinde birleştirmek amacıyla Fidel Castro ve Lula de Silvia öncülüğünde 1990 yılında kurulmuştu.

Hareketin genel sekreteri Monica Valente tarafından yönetilen toplantıda Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega Saavedra, Kolombiya Bogotá'daki Venezuela Konsolosluğu'na yapılan son saldırıyı Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'ni ihlal eden ve Iván Duque hükümetinin Karakas'a yönelik saldırganlığına katkıda bulunan bir eylem olarak kınadı.

Ortega, 60 yıldan fazla bir süredir ABD tarafından yapılan haksız ablukaya ek olarak çok sayıda saldırganlığa direnen Küba halkıyla dayanışmasını ifade etti.

Sao Paulo Forumu büyük bir demokratikleştirici, öncü güç olduğunu belirten Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Başkanı Nicolás Maduro ise forum için "Latin Amerika ve Karayipler'de son 30 yılın en geniş, en kapsayıcı ve temsili organı, en çok tarafı ve hareketi bir araya getiren güç oldu" ifadesini kullandı.

Maduro, eşgüdüme yönelik bu organın güçlendirilmesi gerektiğini ve Sao Paulo Forumunun "her zamankinden daha canlı" olduğunu vurguladı.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Forum üyelerine Küba'yla olan dayanışmaları için teşekkür etti ve “Küba bağımsız ve egemen yolda devam edeceğiz, halkımız yol gösterecek. Bizim rotamız pandemi, abluka, emperyalizm baskısıyla değişmeyecek" dedi

Diaz-Canel, “Amerika'nın gerçek, kesin bağımsızlığı, mevcut mücadelelerimizin karakterine, gücüne ve doğruluğuna bağlıdır." ifadesini kullanarak “Sao Paulo Forumu'nun yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler'in birliğine ve entegrasyonuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.