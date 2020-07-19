ABD ve Kanadalı kültür kuruluşları ile Küba Müzik Enstitüsü’nün ortaklaşa çabasıyla bu hafta sonu büyük çaplı bir kültür etkinliği gerçekleştiriliyor. Üst başlığı “Küba için Konser” olan bu girişime, Küba ile dayanışma amacıyla 400’den fazla sanatçı katılacak.

Sanatçıların tümünün gönüllü katkısına dayanan etkinlikte öne çıkan tema 2020 Nobel Barış Ödülü olacak. Bu etkinlik vasıtasıyla COVID-19 salgını sırasında gösterdikleri fedakârca çabalar nedeniyle bu yıl ödülün Henry Reeve Tugayı şahsında Kübalı sağlık emekçilerine verilmesi için dünya genelinde sürmekte olan kampanyaya destek verilecek; ABD’nin Küba’ya uyguladığı insanlık dışı abluka kınanacak.

Kübalı haber sitelerinden cubainformación’da etkinlikle ilgili yapılan haberde şu ifadelere yer veriliyor: “Tarihin bu en büyük sanal konseri, her yıl Birleşmiş Milletlerde tarihin en uzun ablukasının kaldırılmasını talep eden yüzlerce ülkenin, müzisyen Pablo Menéndez’in sözleriyle “sade halk”tan kaynaklanan iradesinin yeniden teyit edilmesini sağlayacak; içinden geçtiğimiz bu yeni “normallik” koşullarında daha iyi bir dünya arayışına devam edilmesi anlamına gelecek. İçinden geçtiğimiz bu dönemde bizi birleştirecek bayrak dayanışma olabilir.”

Etkinliğe katılanlar arasında Kanadalı ünlü saksafoncu Jane Bunnett, ABD’li caz ve folk müzik sanatçısı Barbara Dane, oğlu Pablo Menéndez, Perulu sanatçı Susana Baca, Porto Rikolu Miguel Zenón ve başka pek çok ünlü isim var. Orbert Davis Chigaco Caz Filarmoni Orkestrası ile Arturo O’Farill & Afro Latin Caz Orkestrası da sahne alacaklar arasında. Küba’dan katılacak isimlere gelince… Failde Orkestrası ile Omara Portuondo, polüler Los Van Van grubu, Havana d’Primera ile trompetçi Alexander Abreu, piyanist Danae Olano ilk göze çarpanlar.

18 ve 19 Temmuz günlerinde Chicago saatiyle 19.00’da başlayacak ve iki buçuk saatlik ikişer program halinde devam edecek etkinlik Twitch.tv/HotHouseGlobal kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek. Küba televizyonundan canlı olarak yayınlayacak etkinliğin kayıtlarına daha sonra Chicago eyaletinden Hot House adlı kültür kuruluşunun sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilecek.