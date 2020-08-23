Küba Gazeteciler Birliği: Google, ablukayı internetin evrensel yasası haline getirmeye çalışıyor

Google, Kübalı gazete ve televizyon kuruluşlarına yönelik engellemelerine Perşembe günü bir yenisini daha ekledi.

Şirket; Granma, Mesa Redonda ve Cubavision Internetional’ın hesaplarını engellerken, üç basın organının da şirketin hizmet ve uygulamalarına erişimini kesti.

Küba Gazeteciler Birliği dün yaptığı açıklamayla Google’ın kararına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, diğer büyük şirketler gibi Google’ın da Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na itaat ederek, ABD’nin Küba’ya karşı uyguladığı ambargonun internet alanında da evrensel bir yasa haline getirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ayrıca engellemenin, Kübalı bilim insanlarının COVID-19’a karşı ürettiği aday aşının tanıtım gösteriminin hemen öncesinde uygulandığına dikkat çekilirken, bu gibi girişimlerin ilk kez yaşanmadığı ifade edildi.

Gelen birçok tepkinin ardından, Google engellemeye uğrayan basın kuruluşlarının hesaplarını ve erişim haklarını iade etti.