Kremlin'den Türkiye açıklaması: Kendi içişleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Meclis’e sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere konuşan Peskov, “Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanması durumu” dedi.

Peskov, konunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğunu söyledi.

Peskov ayrıca, “Azerbaycan’da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince, bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü” dedi.