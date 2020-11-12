Kremlin'den 'Türk barış gücü' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk barış gücünün Dağlık Karabağ’da konuşlandırılmasının sadece Moskova ve Ankara arasında görüşülecek bir mesele olmadığını, Bakü ve Erivan’ın da bu konuda mutabık olması gerektiğini" belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bu sadece Moskova ve Ankara arasında görüşülecek bir mesele değil. Paylaşan taraflar, yani Ermenistan ve Azerbaycan bu konuda hemfikir olmalı. Bu nedenle bu konu görüşülmedi, böyle bir anlaşma yapılmadı, çalışmalar devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Peskov, Rusya’nın Türk askerlerinin Dağlık Karabağ’da konuşlanması konusunda görüşme yapılabileceği ihtimalinin şimdiye kadar ele alınmadığını söyledi.

Peskov, Dağlık Karabağ’daki barış gücünün sadece Rus askerlerinden oluşacağını, Türkiye ile etkileşimin ise Azerbaycan topraklarında yer alacak izleme merkezi üzerinden gerçekleştirileceğini kaydetti.