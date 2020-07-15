Kremlin: Putin ve Erdoğan karşılıklı uçak seferlerinin başlatılmasının müzakere edilmesi talimatı verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı konusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'e konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlatılması konusuna değindiğini anlattı. Peskov'a göre liderler, ilgili kurumlara bu konuyu müzakere etme talimatı verdi.

Putin ve Erdoğan, 13 Temmuz'da telefon görüşmesi yapmıştı. İkilinin Suriye ve Libya'daki durum ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini konuştuğu açıklanmıştı.

Bugün Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ile uçuşların 15 Temmuz itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı bildirilmişti.

31 ülkeyle seferlere başlandığını belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullanmıştı.