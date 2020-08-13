KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

KPSS 2020/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.