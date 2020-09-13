Köyün imamı çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Aladüz köyünün imamı 36 yaşındaki 3 çocuk babası T.B., 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, olay Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleşti. 21 Temmuz'da Aladüz Köyü'nde 6 yıldır imamlık yapan T.B., kitap almak için camiye gelen 9 yaşındaki kız çocuğunu pantolonunu çıkararak elle taciz etmekle suçlandı.

Çocuk ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"3 arkadaşım ve kardeşim ile camiye kitap almaya gittik. Hoca diğerlerini kovdu. Beni kolumdan tutup yukarıya çıkardı. Pantolonumu çıkarmamı istedi. Çıkarmak istemedim. Zorla çıkardı. Parmağıyla cinsel organıma dokundu. Kolunu ısırıp kafasına yumruk atarak kaçtım."

Çocuğun annesi ise kızını saklanırken bulduğunu söyledi ve ekledi: "Kızım iki eli ağzında korkar bir halde duruyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anne, ben indirmedim' dedi.”

İmam T.B. iddiayı yalanladı, avukatı ise çocuğun zeka geriliğinin bulunduğunu ileri sürdü. T.B., Gevaş Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğun basit istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.