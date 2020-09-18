Koronavirüs'te son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı

Hızla yayılan koronavirüs Eylül 2020'nin ortaları itibariyle küresel çapta 30 milyon vaka sayısına ulaştı.

Covid-19 sebebiyle dünyadaki ölü sayısı ise 950 bin eşiğine dayandı.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki enfekte hasta sayısı tüm dünyadaki vakaların yarısına yakınını oluştururken, 1,35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'daki salgının yayılma hızı tehlikeli boyutlara ulaştı. Hindistan'da özellikle Ağustos ayında günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde gerçekleşirken, bu sayı son bir haftalık süreçte 90 binin üzerinde görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Covid-19 sebebiyle yaşanan ölümlerin oranı grip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5 katına ulaştı.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının en çok görüldüğü 20 ülke arasında olan Türkiye'de bugüne kadar resmi rakamlara göre 7 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 300 bin eşiğine yaklaşırken, Eylül ayında günlük enfekte olan hasta sayısı 1.500 civarında gerçekleşti.