Koronavirüs testi negatif çıkan Bolsonaro: Ciğerlerim küflenmiş

Covid-19 teşhisi konulan Brezilya'nın faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, kendisini zayıf hissettiren enfeksiyon için antibiyotik aldığını söyledi. Bolsonaro, koronavirüse yakaladıktan sonra haftalarca karantinaya alınmıştı.

Canlı yayın sırasında izleyicilere ciğerlerinin "küf" tuttuğunu söyleyerek kıkırdayan Bolsonaro, "Sadece bir kan testi yaptım. Dün kendimi zayıf hissediyordum. Biraz daha enfeksiyon buldular. Şimdi antibiyotik kullanıyorum." dedi.

Bolsonaro, 7 Temmuz'da koronavirüs teşhisi konulduktan sonra başkanlık sarayında yaklaşık üç hafta karantinada kaldı.

Bolsonaro'nun Cumartesi günü koronavirüs testi negatif çıkmış, ancak 38 yaşındaki karısı Michelle'in testi Perşembe günü pozitif çıkmıştı.

65 yaşındaki Bolsonaro, enfeksiyonun durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ancak yeni bir enfeksiyondan söz ediyor olması ve antibiyotiğe başlanması Covid-19'un zemin hazırladığı bir enfeksyona yakalanmış olma ihtimalini güçlendiriyor. Covid-19 geçirenlerde akciğerlerde kalıcı hasar oluşabiliyor ve bu hasar akciğerin havalanmasını engelliyor.

Enfekte olduktan sonra bile, hastalığı "ufak bir grip" olarak görmeye devam eden faşist lider, virüsün ciddiyetini ortaya çıktığından beri küçümsüyor.

Bolsonaro, düzenli olarak, işyerleri üzerindeki kısıtlamaların hastalıktan daha zararlı olacağını söylemeye devam ederken Perşembe gecesi, Brezilya sağlık bakanlığı bir önceki gün 2 milyon 552 bin 265 olan toplam vaka sayısının 2 milyon 610 bine çıkğını 102 doğruladı.

Hastalıktan kaynaklı olarak ülkede şimdiye kadar 90 binin üzerinde insan öldü.