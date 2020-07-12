Kömür ocaklarına karşı çıkan yaşlı köylüye 'Pislik yapma lan' diyen kaymakam köyden kovuldu, gözaltılar var

Konya'nın Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi'nde köylüler arazilerinin kömür ocağı için kamulaştırılmasına karşı eylem yaptı. Kaymakam yaşlı bir köylüye 'pislik yapma lan' diye bağırınca köyden kovuldu. Jandarmanın müdahale ettiği köylülerden birinin kolu kırıldı. 4 köylü gözaltına alındı.