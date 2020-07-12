Kömür ocaklarına karşı çıkan yaşlı köylüye 'Pislik yapma lan' diyen kaymakam köyden kovuldu, gözaltılar var

Konya'nın Ilgın ilçesi Çavuşçugöl mahallesi halkı birinci sınıf tarım arazilerinin kömür ocağı yapılması için Mart 2020 tarihinde kamulaştırılmasına karşı haftalardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Kamulaştırma kararına karşı dava açan köylüler, şirketin iş makinelerinin tarlalarına girerek çalışma yapmasına karşı dün traktörleri ile birlikte Çavuşcugöl-Tursunlu karayolunu kapatarak oturma eylemi yaptı.
Jandarmanın müdahalesi sonucu 3 köylü yaralandı. Köylülerden birinin kolu, birinin parmağı kırıldı. Jandarma kolu kırılan kişi ile biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yaşlı köylüye 'Pislik yapma lan' diyen kaymakam köyden kovuldu
Müdahalenin ardından köylünün talebi üzerine Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu dün öğleden sonra köye geldi. Kadiroğlu derdini anlatan yaşlı bir köylüye "Pislik yapma lan" diye bağırdı. Jandarma yaşlı köylüyü tutuklamaya çalışınca köylü ayağa kalktı. Ortalığın karışması üzerine kaymakam apar topar aracına bindirilip götürüldü.
Ilgın Çevre Platfomu akşam saatlerinde gözaltıların yeniden başladığını ve devam ettiğini duyurdu.
Daha önce köye gelen AKP'li milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de büyük tepkiyle karşılanmıştı.