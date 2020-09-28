Kolombiya'da silahlı çeteler 5 yerliyi öldürdü, 40 yerliyi kaçırdı

Kolombiya'nın Narino eyaletinde yerli Awa kabilesinin yaşadığı Inda Sabaleta bölgesine baskın düzenleyen silahlı çeteler, 5 kabile üyesini öldürdü, 40 üyeyi kaçırdı.

Kolombiya Ulusal Yerli Örgütü (ONIC) bir açıklama yaparak, bölgede tehlikenin arttığına ilişkin uyarıda bulundu.

Örgütün yaptığı açıklamada, "Ölen 5 kişi adli tıp tarafından henüz incelenmedi, yaralılarsa herhangi bir hastaneye sevk edilmedi" denildi.

Bölgede, cumartesi günü 'Los Contadores' ve 'Oliver Sinisterra Cephesi' adlı iki silahlı çete arasında bölgenin ele geçirilmesi amacıyla çatışma yaşandığı bildirildi.

Oliver Sinisterra Cephesi adlı çetenin 40 yerliyi kaçırdığı, bunlar arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

ONIC'in açıklamasında, "Silahlı grubun kaçırdığı insanlar, bölgede yaşayan savunmasız sivillerdi, şu an nerede oldukları bilinmiyor" denildi.

Örgüt, silahlı çetelere dönük gerekli önlemlerin alınması yönünde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Kamu Denetçiliği Ofisi'ne çağrıda bulundu.