Kolombiya'da polis şiddeti: Geçen hafta 13 kişi yaşamını yitirdi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da geçtiğimiz hafta 13 kişi, gösterilerde polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi.

Başkentte geçen hafta polis şiddetine ve Ivan Duque hükümetinin sistematik insan hakları ihlallerine karşı üç gece üst üste protestolar gerçekleşti. Gösterilerde en az 13 kişi yaşamını yitirirken, 400'den fazla kişi yaraladı ve onlarca kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde, hukukçu Javier Ordoñez'in ve toplumsal hareket liderlerinin başkent Bogota'da polisler tarafından işkence edilerek öldürülmesi ve Ivan Duque hükümetinin buna sessiz kalması protesto edildi.

Göstericiler, 10 kişinin öldüğü başkentte 45, 3 kişinin öldüğü Soacha, Cundinamarca'daysa 3 ayrı polis karakolunun önüne yürüdü.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, "Öldürülen 13 kişi, protestolarda güvenlik güçlerinin ateşli silahlarıyla öldürüldü. Bunlardan 8'i 17-27 yaş aralığında gençlerdi. Üçü 18-36 yaş aralığında kadındı" dedi.

Sosyal medyada, gösteriler sırasında polisin yurttaşlara rastgele ateş ettiğini gösteren görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde polisin protestoculara fiziksel şiddet ve işkence uyguladığı da görüldü.

Ölenler için anma töreni

Kolombiya'da toplumsal hareket liderleri ve aktivistler, ülkede son gösterilerde gerçekleşen polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirenler için cumartesi günü bir anma töreni düzenledi.

Cumartesi akşamı, onlarca kişi Bogota'da polis şiddetine karşı bir araya geldi.

Kadın Hakları Örgütleri de geçtiğimiz perşembe üç kadının polis tarafından tecavüze uğramasına karşı Bogota Emniyet Müdürlüğü önünde oturma eylemi düzenledi.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalete ihtiyacımız var. Yaşananların ciddiyetini düşünürsek, bu şiddet olaylarını bağımsız yetkililerin incelemesi gerekiyor. Kolombiya, yaşananlar hakkında gerçekleri istiyor. Mağdurların aileleri ve dostları için bunu yapmalıyız. Gerçekler olmadan adalet olmaz" dedi.

Dün gerçekleşen eyleme de polis saldırısı

Kolombiyalı Hayat-MoVida İçin Hareket örgütü, pazar günü başkent Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda gerçekleştirdikleri barışçıl gösterilerine çevik kuvvetin (ESMAD) şiddetli müdahale etmesine tepki gösterdi.

Saldırının örgütün gösteriyi bitirmesinden birkaç dakika sonra gerçekleştiği aktarıldı.

Örgütün açıklamasında, "MoVida, gösteriyi hiçbir olumsuz eyleme başvurmadan 15.30 sıralarında bitirdi. Bundan birkaç dakika sonra bazı güvenlik yetkilileri, göstericilerin evlerine dönmeye başladıkları sırada rastgele saldırıya geçti" denildi.

MoVida, açıklamada, güvenlik güçlerinin insanları öldürmesinin engellenmesi yönünde Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez'e çağrı yaptı.