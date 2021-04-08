Kod-29'a karşı Tuncay Özilhan'ın villası önünde buluşan işçilere polis saldırısı: 32 gözaltı

Migros patronu Tuncay Özilhan'ın İstanbul Kanlıca'daki evinin önünde basın açıklaması yapmak isteyen Migros işçilerine polis saldırdı.
Sendikalaştıkları için önce ücretsiz izne gönderilen, daha sonra Kod 29'la işten çıkarılan Migros depo işçilerinin direnişleri 93. gününde.
DGS-SEN'de örgütlü Migros işçileri bugün patron Tuncay Özilhan'ın Kanlıca'daki villası önünde tüm işçileri, kadınlar, öğrencileri, sendika ve siyasi partileri Kod-19'a karşı yapacakları basın açıklamasına desteğe çağırmıştı.
Polis işçilerin basın açıklamasına müdahale ederek 32 kişiyi gözaltına aldı.
Migros işçisiyle dayanışmaya gelen İnşaat-İş, TOMİS, Limter-İş, Dev Turizm-İş Marmara Şubesi, PTT-Sen, direnişteki SML etiket işçileri de gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında DGS-SEN Genel Başkanı Murat Bostancı ve Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı da bulunuyor.
GÖZALTINA ALINIYORUZ— DGD-SEN (@DGDSEN) April 8, 2021
Tuncay Özilhan'ın taleplerimizi reddetmesiyle polisi saldırıya başladı. Vazgeçmiyoruz. Yine geleceğiz!#MigrosDirenisi pic.twitter.com/OSmwGbMOqn