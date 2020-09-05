Kızılay Başkan Yardımcısı’ndan gazeteciye tehdit: 'Senin gözlerini oydururum!'

Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere gönderdiği kavurmaları milletvekili ve Kızılay başkanı kardeşlerin ortak olduğu otelin restoranında görüntüleyerek gündeme getiren gazeteci ölümle tehdit edildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile kardeşi Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar’a ait otelde Kızılay’ın ihtiyaç sahipleri için gönderdiği kavurmaların görüntüleri ülke gündeminde şok etkisi yaratmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kızılay genel merkezi idari soruşturma başlatırken, görüntülerin komplo olduğunu iddia eden Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ise istifa etmişti.

Müfettişin önünde tehdit

Skandal görüntüler ülke gündeminde sıcaklığını halen korurken, bir skandal da Kızılay Tatvan Şube Başkan Yardımcısı Fevzi Piral’dan geldi. Kızılay başkan yardımcılığının yanı sıra tartışmanın odağındaki Taşar Otel’in müdürü ve Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın yeğeni olan Piral, skandalı ortaya çıkaran gazeteci Sinan Aygül’ü ölümle tehdit etti.

Soruşturma kapsamında Kızılay müfettişine ifade vermek için gittiği Kızılay Şubesi’nde müfettişin yanında tehdit edildiğini söyleyen Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül “Müfettiş ifade için davet etmişti, Kızılay Tatvan Şubesine gittim. İfadenin ardından çıkarken bu şahıs müfettişin önünde ‘Karşıma çıkmasan iyi olur’ şeklinde tehdit etti. Müfettiş beyin de rahatsız olduğunu görünce karşılık vermedim.” dedi.

'Gözünü oydururum'

Kızılay müfettişinin önündeki tehdidin ardından sosyal medya üzerinden de tehditlerin devam ettiğini söyleyen Aygül “O gün tepki vermedim ama şahıs sosyal medya üzerinden de tehditlerine devam etti. Bir yorumunda bana dönük hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanınca kendisini telefonla aradım. ‘Fevzi bey hayırdır benimle ne probleminiz var?’ diye sorunca ‘Mevzuyu biliyorsun beni oraya getirtme’ dedi. Ben de gel bekliyorum deyince ‘Senin gözlerini oydururum, gebertirim seni, bizimle uğraşmanın ne olduğunu göreceksin…’ şeklinde tehditlerde bulundu.” dedi.

Gazeteci Aygül sözlerine şöyle sürdürdü “Bunlar ne yazık ki bir çete, bir suç örgütü gibi davranıyor. Devlet biziz kimse bize bir şey yapamaz diyorlar. Çok farklı yollarla beni sıkıntıya sokmaya, geri attırmaya çalışıyorlar. Çok basit bir soru sordum ‘Kavurmaların orada ne işi var?’ dedim buna cevap veremeyince absürt açıklamalar yapıp, olayı manipüle etmeye çalışıyorlar. Oysaki meslek hayatım boyunca dert edindiğim tek şey haramilerin hayasızca talanıyla mücadele etmek oldu. Bugüne kadar buna kimse engel olamadı, tabi ki bunlar da olamayacak. Yaşadığım ülkeyi ve koşulları biliyorum, iliklerime kadar yaşayarak öğrendim. Bu mesleği bütün riskleri göze alarak yapıyorum. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum ve daha da önemlisi tüyü bitmemiş yetim hakkına hunharca saldıran bu haramileri kamuoyunun vicdanına havale ediyorum” dedi.