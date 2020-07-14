Kilis'te maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Maske takma zorunluluğu getirilen kentteki Valiliğin açıklaması şöyle:

"14 Temmuz Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saat 24.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar ilimiz genelinde ikamet eden veya bulunanların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takmalarına, kolluk birimlerince uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, belirtilen sınırlamalara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

