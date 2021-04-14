Kılıçdaroğlu'ndan fezleke açıklaması: Hodri meydan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de arasında olduğu 10 milletvekili hakkında Meclis'e gönderilen fezlekeler hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ülke lebaleb hasta hastanelerde yer yok. 128 milyar nereye gitti belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin binalarını basıyorlar, vinçlerle. E gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar, fezleke düzenliyorlar. 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan!" dedi.