'Katar Türkiye’de Yalova büyüklüğünde gayrimenkule sahip'

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Türkiye Varlık Fonu’nun, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payını Katar’a satmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Yüksek kar oranlarına sahip kamuya ait şirketleri bünyesine kattıktan sonra zarar ettirmesiyle, öğütmesiyle meşhur olan aile şirketi Türkiye Varlık Fonu, şimdi ise bünyesindeki Borsa İstanbul’u Katarlılara peşkeş çekmekle meşgul" diyen Kılıç, "Başı her sıkıştığında ve sıcak para girişine her ihtiyacı olduğunda soluğu Katarlı dostlarının yanında alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar aşkı dinmek bilmiyor. Bu aşk öyle bir aşk ki savunma sanayimiz için kilit öneme sahip Tank Palet Fabrikası’nı bile 50 milyon dolara Katar’a peşkeş çekecek kadar büyük. Her sıkıştığında Katar'a gidiyor. Yatırımlar sadece Katar'dan geliyor ve bu da büyük bir problem teşkil ediyor" ifadesini kullandı.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha önce Finansbank, Türk Telekom, Banvit, Digitürk, BMC gibi önemli şirketlerimizi türlü oyunlarla bünyesine katan ve Kanal İstanbul güzergahından dönüm dönüm arazi satın alan Katarlılar, Türkiye genelinde neredeyse Yalova büyüklüğünde gayrimenkule sahip oldular. Katarlılara sağlanan bu kadar imtiyazın kaynağı nereden geliyor?