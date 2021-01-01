Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, İstanbul’un kalbine saplanan ihanet hançerini çıkarmak istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmını bugün açtı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, "Bugün biz başlatılmamış hiçbir hattın kalmayacağı noktaya geldik. Bulunamaz dendiği noktada finansman imkanları sağlayarak bütün metro hatlarımızı harekete geçirdik" dedi.

İmamoğlu'nun ardından konuşan Akşener, "Siz konuşurken gözümü kapattım ve sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı?" diye sordu.

Akşener, "Beyler tefeci faiziyle borçlanırken siz gereği üzerinden kredi buluyorsunuz, değeri üzerinden kredi buluyorsunuz. Niçin çünkü şeffaflığınıza inanılıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız. Onlar bir mirası devraldılar. Onlara söylediğim şuydu: Asla şikayet etmeyeceksiniz. Engel çıkartacaklar. Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanları her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir. İstanbul’a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından. Şimdi şunu ifade etmek isterim. İBB başkanı İstanbul’un kalbine saplanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor. Merkezi hükûmetten şunu bekliyor lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın bırakın onlar kente hizmet etsinler" ifadesini kullandı.