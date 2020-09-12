Kıbrıs yönetimi: Türkiye’nin Akdeniz’deki tatbikatı yasa dışı

Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugün başlayan ve 14 Eylül pazartesi gününe kadar sürecek olan atış tatbikatının yasa dışı olduğu ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Kıbrıs Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamada ise tatbikat bildirisinin yapıldığı NAVTEX ilanının ‘yasa dışı olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü, uluslararası hukuku ve deniz güvenlik önlemlerini ihlal ettiği’ ifade edildi.

Cyprus Mail gazetesinin aktardığına göre Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, bugünden itibaren 20 Eylül'e kadar ülkenin Ulusal Muhafızları ve ABD Donanması Özel Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak bir tatbikat yapılacağını bildirdi.

Türkiye, dün Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurmuştu.