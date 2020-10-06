Kerbela'yı bırak, Sivas'a bak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'ye yönelik AKP talimatıyla düzenlenen operasyonu savunurken ilginç bir açıklamada bulundu.

Soylu, "tarihe giderek" operasyonu gerekçelendirirken, "6 yıl geçmişmiş de, neden yargı bugün bakıyormuşmuş da, neden böyle yapıyormuş da. Yüzlerce yıl geçti Kerbela’yı unuttuk mu?" diye sordu.

Talimatlı operasyonla Kerbela'yı kıyaslayan Soylu, AKP iktidarı döneminde, üstelik çok yakın bir tarihte kapatılan Sivas Katliamı'nı çoktan unutmuşa benziyor.

2012 yılında verilen zaman aşımı kararı sonrası mahkeme önünde toplanan halka polis saldırmış, kararın büyük tepki çekmesi sonrası bir konuşma yapan dönemin Başbakanı Erdoğan, "milletimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullanmıştı.

Üstelik AKP'nin Sivas katliamcılarına desteği bununla sınırlı da kalmamış, Sivas Katliamı dolayısıyla müebbet hapis cezası ile hükümlü bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilmişti.