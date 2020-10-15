Kendi tarihinde ABD karşıtlığı bulamayan eski AKP vekili yardıma 68 kuşağını çağırdı

Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'yi eleştiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki gösteren eski AKP milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından Harun Karadeniz'in sözünün ve '6. Filo defol' pankartının yer aldığı görseller paylaştı.

Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'yi eleştiren sözlerine tepki gösteren eski AKP milletvekili Metin Külünk, sosyal medya hesabından 68 kuşağına ilişkin görseller paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı'na "PKK’ya FETÖ’ye verdiğiniz silah ve siyasi desteğinizden dolayı İslam Dünyasında sokaklar sizden endişe değil nefret ediyor" diyerek tepki gösteren Külünk, Harun Karadeniz'in bir sözünün yer aldığı görselin yanı sıra "6. Filo defol" pankartlarını yer aldığı görseller paylaştı.

Külünk, geçen yıl da sosyal medya hesabından “S-400’de Sayın CB’mizin tavrını inanıyorum ki en iyi 68 Kuşağı’ndaki Harun Karadeniz’i bilenler anlayacaktır” şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. 