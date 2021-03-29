Kemal Okuyan: İktidar Ramazan'da kapanmayı en baştan planladı, vakaların artmasına göz yumdu

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlem paketine ilişkin Medyablok'ta Ali Isıyel'in yayınına konuk oldu.

Okuyan'ın programdaki konuşmasından başlıklar şöyle:

'Salgının başından bu yana halk sağlığını dikkate almadılar'

Sadece ramazan boyunca yeme içme mekanlarının kapatılması meselesi değil, AKP salgın başından beri halk sağlığını dikkate almayan bir politika izledi. Bunun bedelini ödüyoruz. AKP hem ideolojik, kendi dinci politikası hem de dar ekonomik çıkarı doğrultusunda bu süreci kendince yönetiyor. Bunun bedelini halkımız ödüyor. Çok sayıda restoran, bar, kafe emekçisi işsiz kalacak bu süreçte de. Tüm bu süreci salgının yönetimindeki başarısızlıklarla birlikte okumak gerekiyor.

'Emekçileri düşünen bir adımları olmadı'

Mekanların büyük bölümü borçlandı, suni tenefüs yapıyordu. Çok büyükler bir şekilde ayakta kalıyor, onlara bir şey olmaz. Küçük işletmeler, aile işletmeleri zaten bugüne kadar mucize eseri geldi, bir bölümü kapandı. Çok sayıda emekçi işsiz kaldı. Kapanmayanlar son bir umutla açılma sürecine girdi, tekrar bir kapanmayla karşı karşıya kaldılar. Açılma sürecinde bir planlama yaptılar ve yeniden borçlandılar üstelik. Bu sektördeki emekçiler de dönemsel planlar yapıyorlar ve şehir değiştiriyorlar. Bu planda da büyük bir sıkıntı yaşanacak. Çok sayıda kişi hazırlıksız yakalandı. Varsayalım ki haklılar, hesapsız yapılan açılma sonrasında vakalarda artış var doğru ama öte yandan bu tür kapanmalarda mutlak bir telafi gerekiyor, patronlara değil, emekçilere. AKP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamada yarım yamalak destek açıklaması vardı, bunun ne olduğunu bilmiyoruz, bu bir yıllık süreçte emekçileri düşünen bir adımları olmadı.

Türkiye'de şu anda hizmet sektöründe çalışanlara doğrudan yardım yapılması gerekiyor. İnsanlar korkunç bir şekilde borçlanmış durumda. Kısa çalışmanın da yeterli olmadığı ortadaydı.

'Devlet aldığı kararların sonuçlarını telafi etmekle yükümlü'

O kadar fazla kaynak sermaye sınıfına aktarılıyor ki, bu kaynaklara baktığımızda bir gecede dövizdeki iniş çıkıştan zengin olan, halkın yoksullaşması pahasına zengin olanlara aktarılan kaynaklara baktığınızda emekçilere yapılacak yardımların özel bir yük olması mümkün değil. Devlet aldığı kararların sonuçlarını telafi etmekle yükümlüdür. Ben kapattım diye işin içinden çıkamaz iktidar. Kapanma kararı alıyorsan sonuçlarını da gözeteceksin. Maske takma zorunluluğu getiriyorsun, ücretsiz dağıtacaksın. Ücretsiz dediler, ellerine yüzlerine bulaştırdılar, sonra patronlar para kazansın diye onlara bıraktılar bu işi.

Türkiye'nin kaynakları bütçedeki bütün deliklere rağmen emekçilere yönelik yardımı karşılayabilir.

'İktidarın Ramazan'da kapanmaya gideceğini biliyorduk, göz yumdular vakaların artmasına'

İktidarın Ramazan'da bir kapanmaya gideceğini biliyorduk, bunu herkes konuşuyordu. Bu fırsatları kaçırmayan bir iktidar var. Bir takvim yapmışlar, MHP-AKP kongreleri vardı. O kentlerde kongrelerden sonra istatistikler gayet açık, vaka sayıları arttı. AKP kongre yaptıkça virüsü yaydı. Bunu bir de övdüler, "lebalep" kongrelerle virüsü yaydılar. Bizi ilgilendirdiği için biliyorduk, 1 Mayıs'ı içine alacak bir kapanma düşündüklerini tahmin ediyorduk. Başka hesapları da var. Yıllardır ramazan ayında böyle bir niyetleri vardı, nasıl kısıtlarız? Oruç tutanlar sokakta birilerinin yemesinden içmesinden rahatsız oluyor diyorlardı, fırsat olarak gördüler. Bazı mekanların el değiştirmesi için fırsat gözetiyorlardı. İçkili mekanların kapanması. Bu kendiliğinden oluyor şu anda, kapanıyorlar kriz dolayısıyla. Kritik mekanların ev sahipleriyle konuşup başka sektörlere geçmesi için görüşüyorlar. AKP'nin böyle bir ajandası var, meşru görmüyorlar başka türlü bir yaşamı. Türkiye'de inancı olan insanlara baskı yok, Türkiye'de hiçbir zaman gerçek laikler iktidar olmadı. Türkiye'de devrimciler, emekçi sınıflar hiç iktidar olmadı. Kendi sorunları. Şu anda insanların yaşamlarına dönük ciddi bir müdahale var. Bunu bilmemiz gerekiyor.

Kapanma planlamasını ayarladılar, göz yumdular bir ay boyunca vakaların artması için. Altını çiziyorum, göz yumdular bu süreçte bir kapanmayı denk getirmek için. Son derece kontrolsüz bir açılma yaptılar, AKP-MHP kongrelerini yapıyor ve şimdi kapatmıyorlar, Ramazan'da kapatıyorlar ve meydan okuyorlar, Ramazan'da kapatırız diye.

İnsanları eve tıkmak bu bıkkınlıktan sonra daha mı kötü sonuç veriyor tartışılmaya başlandı. Bir de kapalı mekandasınız. Açık mekanlar bu virüsün yayılması için daha da az olanak tanıyor. İnsanları yine eve tıkıyorlar, kapalı mekanlara...

'Tamamen ideolojik bir karar aldılar'

Tamamen ideolojik bir karar aldılar. Son dönemdeki bütün attıkları adımlarda ideolojik bir renk var. Bu kararı salgının artışıyla ilişkilendirmenin hiçbir anlamı yok.

(Muhalefetin tutumu) AKP iktidarı istatistiklerle oynadı ama muhalefet o kadar uçuk kaçık rakamlar dile getirdi ki. Yani ilk salgın çıktığında nisan, mayıs ayına gelindiğinde AKP'yi sıkıştıracağız diye 20 bin kişi öldü, 30 bin kişi öldü dediler. Bu AKP'ye hizmet etti. Sonra AKP'nin gerçekten yaptığı rakamlardaki çarpıtmalar gölgede kalmış oldu. Abartma tam tersi sonuç vermiş oldu. Muhalefet salgının başında tam kapanma talebini dile getiremedi. Çünkü sermaye sınıfına çomak sokardı, patronlar buna karşı çıkıyordu.

En büyük hatayı aşı meselesinde yaptı düzen muhalefeti. Görünüyor ki aşıların etkisi arasında önemli bir fark yok ama muhalefet edeceğiz diye 'bizim payımıza üçüncü sınıf aşı düştü' dediler, bu nedenle de aşı olmayan oldu. Bu çok tuhaf tabii, aşı karşıtlığına muhalefetten de destek gelmiş oldu.

'Sağlık sınıfsal bir olay'

Virüsün sınıfsal boyutu görülmediğinde saçmalamamak mümkün değil. Sağlık sınıfsal bir olay. Aşıyı da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Birbirlerine girdiler, AB dağıldı, aşı milliyetçiliği diye kodlanıyor ama adlı adınca kapitalizm budur. Kapitalizm insan sağlığını koruyamıyor, insanları yoksulaştırıyor, işsiz bıraktılar.

Bu kapanmada ideolojik davranışlara karşı gıklarını çıkaramıyorlar. Türkiye muhafazakar, bizim bu kitleyi ürkütmememiz gerekiyor diyorlar. Ama bu doğru da değil. Türkiye neyse o, AKP Türkiye'yi geriye götürüyor, dincileştiriyor ama dincilerin sayısı artmıyor.

1 Mayıs açıklaması: Buna gereken yanıtı veririz

1 Mayıs konusunda çok kısa bir değerlendirme yaptık, bu kararı bekliyorduk. Geçen yıl salgının ilk aylarıydı, biraz daha sorumluluk duygularıyla hareket ediyorduk, bu AKP'yle ilgili değildi. Karşımızda salgını kendi için kullanan bir iktidar var, biz salak değiliz, boyun eğmeyiz. İstedikleri gibi 'açıyoruz, kapatıyoruz'u kimse kabullenmek zorunda değil. Bunun sadece TKP'nin yaklaşımı olduğunu düşünmüyorum. AKP bu virüsü kendi çıkarları için kullanmaya karar verdiyse biz de buna gereken yanıtı veririz.

Devrimci insanlar akılla ve sorumlulukla hareket eder. Bu demek değil ki, 2021 1 Mayıs'ında eve tıkılacak insanlar. İktidarın tasarrufuyla bu halkın koyun gibi güdüleceğini düşünüyorlar, yanılıyorlar.

'Pudra şekerleri iktidarın yatkın olduğu bir tabloya işaret ediyor'

(Kürşat Ayvatoğlu) Buz dağının görünen kısmı, bunlardan çok var. Bununla herkes karşılaşıyordur. Birkaç tane ballı ihale kapıp hızla yükselen çok kişi var. Bunlara AKP zenginleri diyorlar. Bu arkadaşın başına yol kazası gelmiş belli ki. Yarın 'benim gibi çok kişi var, niye benim üstüme geliyorlar' derse haklı olur. Bizim her örneğin üzerine gitmemiz, kanıksamamamız lazım. Tek bir kişiye odaklanırsak hata yapmış oluruz. Bu siyasi iktidarın ahlaktan, erdemden anladığı, kendi gemilerini yürütmek için kılıfları. Pudra şekerleri siyasi iktidarın bayağı bayağı yatkın olduğu bir tabloya işaret ediyor.

Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz: