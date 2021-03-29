Kongreler bitti, yasaklar geldi: Ramazan'da lokantalar kapalı, 1 Mayıs'ta sokak yasak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün bakanlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada kırmızı kategorideki il sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu. Bu illerde Cumartesi günleri de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Haritada düşük riskli diye tanımlanan mavi renkte ise sadece Şırnak ili kaldı. Haritada 12 il turuncu, 10 ilse sarı kategoride yer aldı.

Erdoğan 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan boyunca ise tüm ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, toplu sahur ve iftarların yapılmayacağını, lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerini paket servisle yapacağını duyurdu. Cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs da Ramazan'da uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında.

TKP Genel Sekreteri Okuyan: Ramazan'da yeme içme yasağı, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP ve MHP kongrelerinin "lebaleb" sona ermesinin ardından açıklanan kısıtlama kararının halk sağlığıyla bir ilgisi olmadığını vurguladı ve 1 Mayıs'ın sokağa çıkma yasağına denk getirildiğine dikkat çekti.

Okuyan açıklamasında "Açıklanan kısıtlama takviminin halk sağlığıyla ilgisi yok. Haftalar öncesinden planlamışlardı. MHP ve AKP Kongrelerini lebabeb bitirdiler, hep istedikleri Ramazan’da yeme-içme yasağını korona bahanesiyle sağladılar, 1 Mayıs’ı sokağa çıkma yasağına denk düşürdüler" ifadelerini kullandı.

Açıklanan kısıtlama takviminin halk sağlığıyla ilgisi yok. Haftalar öncesinden planlamışlardı. MHP ve AKP Kongrelerini lebabeb bitirdiler, hep istedikleri Ramazan’da yeme-içme yasağını korona bahanesiyle sağladılar, 1 Mayıs’ı sokağa çıkma yasağına denk düşürdüler. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) March 29, 2021

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız.

- Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil, reform gündemidir.

- Darbelerin veya olağanüstü dönemlerin ürünü olarak hazırlanan anayasaların milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır.

- Ülkemizin yönetim sistemini değiştirmek için en köklü değişimi gerçekleştirmemize rağmen mevcut anayasamızda bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin sebebi budur.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırdığı yetenekleri salgın sürecinde çok daha gördük. Hızlı karar alma, etkin şekilde uygulama mekanizmaları ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını sağlamıştır.

- Yeni anayasa süreci cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır.

- Dün, şehir hastaneleri için demediklerini bırakmayanlar bugün niye daha çok hastane yapmadığımızı sorguluyorlar.

- Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz

- Fabrikalarda çarklar hiç durmadı. Üretilen ürünlerin iç ve dış pazara ulaştırılmasında aksaklığa meydan verilmedi.

- Dün ülkemize yatırım yapanlar artan kazançlarıyla bunun meyvelerini topluyor.

- Artık ülkemize yapılacak yatırımların küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor.

- Vatandaşlarımıza evlerindeki tuttukları altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomiye kazandırmalarını bir kez daha çağrısını yapıyorum.

- Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken birileri manda savunuculuğu yapıyor.

- Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız olayların arkasındaki hesap milletimizi birbirine düşürmektir. Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır.

- Kendi içlerinde asla uygulamadıkları kriterleri bize dayatanların amacının bize enerji kaybettirmek olduğunu çok iyi biliyoruz.

- Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Ege'ye kadar her yerdeki mücadelelerimizi bu anlayışla başarıya ulaştırdık.

Yeni risk haritasını açıkladı: 58 il kırmızı

- Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmek zorunda bıraktı.

- Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerin sayısı nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 ile ulaştı.

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

- Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

- Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

- Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

- Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

- Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacaktır.

Koca Twitter hesabından haritayı yayımladı

Erdoğan'ın açıklaması sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni risk haritasını yayımladı.

Koca "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.