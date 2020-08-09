Kemal Nebioğlu yarın mezarı başında anılacak

Türkiye İşçi Partisi ve DİSK kurucularından Kemal Nebioğlu ölümünün 14. yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak.

Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucularından Kemal Nebioğlu ölümünün 14. yılında mezarı başında anılacak.

Gıda-İş Sendikası ve DİSK eski Genel Başkanı, işçi sınıfının mücadele neferlerinden Kemal Nebioğlu ölümünün 14. yılında yarın saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak.

DİSK tarafından düzenlenen anma programı şöyle:

10 Ağustos 2020, Pazartesi

Saat: 10.30, Zincirlikuyu Mezarlığı girişinde buluşma

Saat: 11.00, Mezarı başında anma
 