Kemal Nebioğlu yarın mezarı başında anılacak

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucularından Kemal Nebioğlu ölümünün 14. yılında mezarı başında anılacak.
Gıda-İş Sendikası ve DİSK eski Genel Başkanı, işçi sınıfının mücadele neferlerinden Kemal Nebioğlu ölümünün 14. yılında yarın saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılacak.
DİSK tarafından düzenlenen anma programı şöyle:
10 Ağustos 2020, Pazartesi
Saat: 10.30, Zincirlikuyu Mezarlığı girişinde buluşma
Saat: 11.00, Mezarı başında anma