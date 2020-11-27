Karayılan: ABD'yi asla hedef almadık, ABD'nin bizimle iletişime geçmesi tek çözüm

PKK yöneticisi Murat Karayılan, İsrail gazetesi Jerusalem Post'a (JP) bir söyleşi verdi.

Karayılan söyleşide ABD'yle iyi ilişkiler kurmak istediklerini söylerken, ABD'nin kendilerine karşı mevcut tutumunun, genelde Türkiye tarafından verilen bilgilerden kaynaklandığını söyledi.

'Lozan Kürtler için felaketti'

PKK'nin ABD'nin "terörist" listesinde yer alıyor olması ve kendi başına ABD tarafından ödül konmasına ilişkin de konuşan Karayılan, "ABD dahil hiçbir tarafa düşmanlığımız yok ve ABD'yi asla hedef almadık. Lozan Konferansı sırasında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ABD başkanı Wilson Kürtlerin haklarını kabul etti, ancak diğer güçler Wilson'ın tavsiyelerine karşı çıktı. Lozan anlaşması Kürt milleti için felaketti" dedi.

Karayılan, kendisini ve diğer PKK üyeleirini terör listesine eklemenin, ABD'li politikacıların Türkiye'yi yatıştırmak için yaptığı bir şey olduğunu ekledi.

'Kürt sorununun çözümün tek yolu ABD'nin bizimle iletişime geçmesi'

ABD'nin bölgedeki aşiret liderleri tarafından PKK'yi terörist ilan etmeye teşvik edildiğini söyleyen Karayılan, "Şimdiye kadar Amerika bizimle karşı karşıya gelmedi. ABD bizi, Türk devleti gibi bize karşı olan üçüncü şahıslardan öğreniyor. Amerika'nın hakkımızda yanıltıcı ve sahtekar bilgilerle beslendiğini düşünüyorum. Amerika'nın bizimle iletişime geçmesi, Kürtlere karşı net bir politika ortaya koyması ve Kürt sorununun çözümüne katkıda bulunması tek çözümdür" dedi.

'Marksizm modaydı... ABD'ye asla düşman olmadık'

"PKK'nin kurulduğu dönem birleşik bir Marksist-Leninist Kürdistan kurma amacı güttüğü" iddiasına ilişkin ise Karayılan, "[O dönem] Marksist-Leninizm bir modaydı ve biz de bu fikirlerden etkilendik" dedi.

SSCB'nin çözülmesine ilişkin de konuşan Karayılan, "Biz Sovyet ideolojisini eleştirdik. Bu yüzden Sovyetler Birliği çöktüğünde olumsuz etkilenmedik, çünkü onlardan her zaman uzak durduk... ABD'ye asla düşman olmadık. Öcalan tutukluyken birçok fikrimizi revize etti. Demokrasiyi, çevreciliği ve kadın haklarını vurguladı" dedi.

Karayılan, eğer Öcalan tutuklanmasaydı Kürt sorunun çözülebilmiş olacağını da ekledi.

'Kürtleri ABD'yle iyi ilişki kurmaya teşvik ediyoruz'

Siyasi bir çözüme her zaman hazır olduklarını söyleyen Karayılan, "Rojava Kürtlerini ve Rojhelat Kürtlerini ABD ile ilişki kurmaya teşvik ediyoruz. Öcalan bir defasında 'Sovyetler Birliği demokrasiye sahip olmadığı için çöktü ama Amerika demokrasi yüzünden kaldı' demişti. ABD ile ilişkilere karşı değiliz. Aksine, Kürdistan'ın her yerinden Kürtlerin ABD ile büyük ilişkilerini tamamen destekliyoruz" dedi.

Karayılan "demokrasi, özgürlük ve insan haklarına verdiğimiz desteğe rağmen ABD ve Batı ülkeleri hala Türk devletini ve bize karşı askeri kampanyasını destekliyor" derken, "ABD'nin politikasını gözden geçireceğini ve Kürt halkına karşı daha olumlu olacağını umuyoruz. ABD'yi bizi terörist listesinden çıkarmaya çağırıyoruz. PKK, IŞİD'in bölgede genişlemesini durdurmada büyük rol oynadı ve ABD'nin hareketimize yönelik görüşlerini değiştireceğini umuyoruz. Böyle bir diplomatik yaklaşım ABD'ye ve bölgedeki müttefiklerine fayda sağlayacaktır" sözlerini kullandı.

'ABD buna ağırlık verirse bunu yapabilir'

Kendisine ABD'nin Türkiye ve PKK arasında arabuluculuk yapması ve bu koşullarda PKK'nin silahsızlanmasını talep etmesi durumunda nasıl tepki vereceklerinin sorulması üzerine Karayılan, "Evet, Amerika buna ağırlık verirse bunu yapabilir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, 1919'da kurucular tarafından Kürt federalizmi onaylandı. Kürtlere özerk bir bölge sözü verildi, ancak 1923'te Kürdistan dört ülkeye bölündü. ABD ve Avrupalılar, tıpkı İrlanda'daki sorunların çözülmesine yardımcı oldukları gibi bir barış anlaşmasına aracılık etmeye yardımcı olabilirler." dedi.

'AKP İttihat ve Terakki doktrinin devamcısı'

Söyleşiyi yapan JP muhabirleri Hadeel Oueis, Jonathan Spyer'in AKP'ye ilişkin "AKP, neo-Osmanlıcılığa karşı çıkan bir Atatürkçü partidir. Bu ikiyüzlülüğü nasıl açıklamak gerekir?" sorusu üzerine Karayılan, "AKP, Atatürk'ün doktrinini değil, İttihat ve Terakki'nin doktrinini takip ediyor. İttihat ve Terakki 1908'de başladı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar devam etti. İttihat ve Terakki, Osmanlıcılığı korumak istedi. Bu yüzden bu ideoloji için savaştılar ve Ermenilere, Rumlara, Süryanilere, Süryanilere ve tüm Hristiyanlara karşı soykırım yaptılar" dedi.

'Erdoğan Amerikan karşıtı, MHP Batı karşıtı'

Karayılan sözlerine şöyle devam etti:

"Erdoğan şu anda Amerikan karşıtı, Batı karşıtı ve laiklik karşıtı aşırı milliyetçi MHP ile bir koalisyon içinde. Her ikisi de Kürt, Rum, Süryani halklarına karşı gerçek bir tehdit olan Neo-Osmanlı yaklaşımını benimseyerek Türkiye'nin İslamileştirilmesi için çalışıyorlar. Lübnan, Suriye, Yunanistan, Ermenistan ve Güney Kürdistan'a nasıl müdahale ettiklerine bakın. El Kaide ve diğer radikal İslami örgütlerden gelen unsurlara nasıl bel bağladıklarına bakın."

'CHP Kürt meselesine gelince AKP'ye katılıyor'

Karayılan "CHP, Kürt meselesine gelince AKP'ye katılıyor ama biz AKP ile MHP arasındaki ittifaka karşı çıktıkları için başka konularda onlarla hemfikiriz. Ancak konu Kürt meselesine gelince onlardan farklı değiller" diye ekledi.

'İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü destekliyoruz'

İsrail'e nasıl bakıldığının sorulması üzerine Karayılan "İsrail var olma hakkına ve Yahudilerin kendi bağımsız devletlerine sahip olma hakkına sahiptir, Filistinliler de öyle. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmayı iki devletli bir çözümle çözmek için BM kararlarını destekliyoruz. Bu nedenle bu barış anlaşmasına katılıyoruz. İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış antlaşması olması olumlu bir şey" dedi.

Karayılan şöyle devam etti:

"Ortadoğu'nun sorunlarını çözmek için konfederalizme inanıyoruz. Ortadoğu'nun çok çeşitli bir nüfusu var ve birbirimizle barış ve uyum içinde yaşama konusunda büyük bir geçmişimiz var."

'Turgut Özal Kürt sorununu çözmeye çalıştı ama derin devlet onu durdurdu'

"Vizyonumuz her zaman şiddetsiz mücadele hakkındaydı. Turgut Özal, Kürt sorununu diyalogla çözmeye çalıştı ama Türkiye'deki 'derin devlet' onu durdurdu" diyen Karayılan, "Silahlı çatışmada ısrar etmiyoruz ama Türk devleti savaş istiyor. Kendimizi silahsızlandırmak için bir anlaşma imzalamak istiyoruz. Türk devleti bizi yok etme politikasını sürdürürse bu zor olacak. Savaşa devam etmek istemiyoruz. Bu sorunları çözmek için diyaloğu tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın asker çekme kararı

ABD'nin Suriye'deki belli noktalardan askerlerini çekip işgal garnizonlarını özellikle petrol bölgelerinde yoğunlaştırmaları üzerine konuşan Karayılan, "Suriye ve diğer yerlerdeki Kürtler ABD'nin Afrin, Resulayn ve Tell Abyad'da terk etmesiyle yaralandı. NATO üyesi ve destekli bir ülke tarafından işlenen bu suçlarla, yürütülen etnik temizlik günümüzde benzersizdir." dedi.