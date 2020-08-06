Kararnameler ülkesinde keyfilik diz boyu: Böyle görevden alma olur mu?

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Berat Albayrak’ın başında bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alınmıştı.

Dereli’nin yerine ise Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirilmişti.

9 Ağustos 2019 tarihli bu haberin üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla aynı başlıkta bir görevden alma daha gerçekleşti.

Yani geçtiğimiz yıl görevden alınan Dereli, bir kez daha yine aynı tarihte görevden alınmış oldu.

Dereli’nin görevden alınmasına ilişkin haberlerdeki ortak nokta “geçtiğimiz yıl fiilen görevden alınan Dereli, resmen görevden alındı” ifadeleri oldu.

'Bürokraside fiilen görevden alma diye bir şey yok'

Konuya ilişkin soL’a değerlendirmede bulunan eski Sayıştay Denetçisi ve yazarımız Kadir Sev, “Bürokraside fiilen görevden alma diye bir şey yok. Bürokraside böyle bir işleyiş olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Dereli’ye “sen rapor al, otur” denilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunan Sev, kurumun sitesinde resmi bir şemanın da yer almadığına, en son 2018 yılındaki raporda Osman Dereli’nin imzasının bulunduğuna işaret etti.

Kararnameler döneminin özeti…

Başkanlık sistemiyle birlikte ülkeyi kararnamelerle yöneten ve Meclis’i resmen devre dışı bırakan Erdoğan, bürokraside ve ülke yönetiminde hemen her konuda çeşitli kararnamelere imza atıyor.

Ülke bu kararnamelerle yönetilirken, görevden fiilen alınan bir isim için resmi kararname tam bir yıl sonra çıkabiliyor.

AKP’nin kararnameler düzeninin de özeti sayılabilecek karara ilişkin ne MASAK’tan ne de Osman Dereli’den tek bir açıklama gelmedi.

Üstelik kurumdaki görevinden bir yıl önce fiilen alınan bir ismin bir yıl boyunca resmen görevinin başında olması, aynı maaşı almaya devam ettiğinin de kanıtı olmuş oldu.

Osman Dereli kimdir?

Maliye Bakanlığı'nda hesap uzman yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Dereli, AKP iktidarında 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanı olarak çalıştı. Dereli, 25 Eylül 2012’den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Dereli Mart 2016 itibariyle MASAK Başkanı olmuştu.