Karantinadan kaçan kişi traktörle seyahat ederken yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Covid-19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı. 3 bin 180 lira para cezasına çarptırılan şahıs, karantina için KYK yurduna yerleştirildi.

Haber Merkezi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Alagöz köyü yakınlarında akşam saatlerinde yapılan uygulamada iki römork takılı traktörü durdurdu.

İHA'nın haberine göre, Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde traktör sürücüsü Hulusi H.’nin Covid-19 nedeniyle evde 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti.

Evinin bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta yakalanan şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince karantina ihlali için 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Şahısla ilgili adli soruşturma açılırken, Hulusi H. daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar kent merkezindeki Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.