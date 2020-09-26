Karantinadan kaçan kişi traktörle seyahat ederken yakalandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Covid-19 nedeniyle evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı. 3 bin 180 lira para cezasına çarptırılan şahıs, karantina için KYK yurduna yerleştirildi.