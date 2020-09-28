Karabağ'da çatışmalarda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Karabağ'da Ermenistan yanlısı güçler, Azerbaycan'la bölgede yaşanan çatışmalarda 15 savaşçısının öldüğünü aktardı. Buna göre, bölgede çatışma sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Karabağ'ın savunma bakanlığıysa, çatışmalarda ölenlerin toplam sayısının 32 olduğunu bildirdi. Yaşamını yitirenlerden 7 kişinin sivil olduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, bölgede çatışmaların gece boyunca sürdüğünü ve Azerbaycan güçlerinden kaybedilen noktaları geri aldıklarını açıkladı.

Bakü yönetimiyse, buna karşılık Azerbaycan kuvvetlerinin ilerlemeye devam ettiğini ve bazı stratejik noktaları ele geçirdiğini bildirdi.