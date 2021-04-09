'Kanırta kanırta büyükşehiri alacağız' diyen AKP’li vekil: Sözlerim çarpıtıldı

Meclis Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşma sırasında “Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesini aldık, kanırta kanırta da büyükşehri alacağız” sözlerini kullanan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama ile kendini savundu.

Yaptığı konuşmada "Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık, kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyükşehri de alacağız. Çırpınışlarınız boşuna, vatandaş gerçek yüzünüzü gördü artık" diyen Gül, “Sözlerinin çarpıtılıp cımbızlanmak istendiğini” söyledi.