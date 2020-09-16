Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.
Kadir Şeker için üst seviyeden ceza indirimi talebi
Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanması istendi.
Haber Merkezi