Kadınlar sokakta: Boyun Eğmiyoruz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi kararı sonrası İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'na girmek üzere yüzlerce kişi bir araya geldi.

Beşiktaş İskelesi'nin hemen yanında tek bir arama noktası oluşturulduğu için uzun kuyruklar oluştu.

Meydan'da toplanan kadınlar, "Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın", "AKP'den hesabı kadınlar soracak!", "Kadın düşmanı yobaz AKP", "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz" sloganları attı.

Komünist Kadınlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şimdi bu saldırıya hep birlikte karşı koyma zamanı! AKP’nin attığı her adıma, çektiği her reste, daha güçlü cevap verme zamanı! Bu ülkenin emekçileri, kadınları, gençleri, AKP’nin saldırılarına boyun eğmeyecek" denilirken, eylemlere çağrı yapılmıştı.

Kadıköy'de Komünist Kadınlar adına konuşan Eda Çukadar, "Bir kez daha ilan ediyoruz. Kadınlar AKP Türkiyesine sığmaz kadınlar dün olduğu gibi bugün de susmayacaklar. Bu düzen batacak, kadınlar yaşayacak, AKP hesap verecek, eşit ve özgür bir ülkede hep birlikte öldürülmeden yaşayacağız" dedi.

"AKP'nin bir gecede oldu bittiye getirmesini kabul etmiyoruz"

"Kadınlar bu düzene, AKP Türkiye'sine sığmaz"

"Hep birlikte olduğumuz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu biliyoruz, bizden korksunlar"

Kadınlar Ankara'da da 'Boyun Eğmiyoruz' dedi

Ankara'da da Komünist Kadınlar Kızılırmak Sokak'ta bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Duygu Sezer, "Bugün burada kadın düşmanı AKP iktidarının son icraatına meydan okumak için toplandık. Yıllarca ilk imzacısı olmakla övündükleri İstanbul Sözleşmesi’nden bu gece bir oldu bittiyle çekildiler. Üstelik ülkemizde her gün kadınlar öldürülmeye, şiddet görmeye, çocukları ve kendilerinin yaşamlarıyla tehdit edilmeye devam ederken yaptılar bunu. Çünkü kadın düşmanılar, çünkü gericiler, çünkü bu ülkede kadınların yaşamasına bile tahammülleri yok" diye konuştu.

Sezer şunları söyledi:

"Haftalardır Erdoğan’ın dilinin altında gevelediği bakla, ortaya çıktı böylece. “Aileyi güçlendireceğiz” diye diye, bir oldu bittiyle kadınların şiddetle mücadelesinde önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırdılar. Çünkü gericiler ve yobazlar için, kadının yaşam hakkı “kutsal aile”den sonra gelir. İçinde şiddet varmış, istismar varmış, kadın her gün can korkusuyla yaşıyormuş, umurlarında değil! İsterse kadınlar ölsün ama yeter ki aile kurumu zarar görmesin! Çünkü onlar için kadın demek, sadece “anne” demek! Bekarken babasının evliyken kocasının sözünden çıkmayan kız çocuğu ve eş demek! En fazla oy kapısı demek! Şiddet dolu aileniz de, kadınları oy potansiyeli olarak gören zihniyetiniz de, adaletsiz hukukunuz da yerin dibine batsın!

'Niyetimiz yok'

İstanbul Sözleşmesi her ne kadar doğar doğmaz gericilik tarafından boğulmuş olsa da kadınların önemli bir yasal kazanımıdır ve bundan geri düşmeye hiç niyetimiz yok.

Öte yandan biliyoruz ki AKP’nin tek saldırdığı kadınlar değildir. AKP bir türlü kuramadığı “Yeni Türkiyesi”ni tescillemek için önünde engel olarak gördüğü herkese saldırıyor. Anayasa’dan laikliği çıkarmaya çalışıyor, her sesini yükselteni baskı ve şiddetle susturabileceğini sanıyor, halkın siyaset hakkını gaspediyor, yıllardır emekçilerin ve kadınların kazanımlarına saldırıyor.

Belli ki iktidarını kaçamak kararlarla, hilelerle, oyunlarla biraz daha uzatabileceğini sanıyor. Tüm bunlar olurken biz kadınların öylece seyredeceğimizi sanıyorsa da çok yanılıyor. Kadınlar tüm oyunlarınızı bozacak! Bu saldırıyı durduracak! Hep söylediğimiz bir gerçek var, bir kez daha ilan ediyoruz: Kadınlar AKP Türkiyesine sığmaz! Gece yarısı çıkarılan kararnamelerle neyi kimden kaçırdığınızı düşünüyorsunuz! Emeğini değersizleştirdiğiniz, yaşamını savunamadığınız, her fırsatta aşağıladığınız kadınlar dün olduğu gibi bugün de susmayacak! Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak! Eşit ve özgür bir ülke kadınların ellerinde yükselecek!"

İzmir: Karanlığa geçit yok!

İzmir'de Alsancak'taki İskele önünde bir araya gelen kadınlar da, İstanbul Sözleşmesi kararını protesto etti. Kadınlar, "Eşitlik, özgürlük sosyalizmde", "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz!" sloganları attı.

Konya: Meydanlarda olmaya devam edeceğiz

Kadınlar Konya’da da sokaktaydı. Komünist Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Çetinkaya, "Biz Kadınlar sokaklarda, işyerlerinde, evlerde, okullarda her yerde öldürülüyoruz. Bizim güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi kadın cinayetlerinin önünü açmaktan başka bir şey değildir. Hükümet bir avuç kadın düşmanının yanında durup milyonlarca kadını karşısına aldı. Biz ülkede hiçbir zaman hiçbir kadın yalnız yürümesin diye meydanlardayız, meydanlarda olmaya da devam edeceğiz. Biz İstanbul Sözleşmesini de uygulatacağız, biz temel yaşam hakkımızı da diğer haklarımızı da alacağız. Biz haklarımızı alıncaya kadar da meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Eylemde "İstanbul Sözleşmesi yaşatır", "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula", "Kadın düşmanı yobaz AKP", "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz" sloganları atıldı.